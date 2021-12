Declarações do treinador do Penafiel, Pedro Ribeiro, na sala de imprensa do Estádio Municipal 25 de Abril, após a derrota por 1-0 ante o Sporting, em jogo da Taça da Liga:

«O jogo de Famalicão é enganador. Perdemos 5-0, mas eu não vou voltar a falar desse jogo. Quem viu, entende o que estou a dizer.»

«Viemos para este jogo com hipóteses matemáticas, mas sendo realista, sem hipóteses de discutir uma passagem. Com muita pena nossa, porque defrontámos as duas equipas [ndr: Famalicão e Sporting] com personalidade. É o campeão nacional, invicto em Portugal, dois empates – contra Famalicão e FC Porto – todos os outros jogos com vitórias. Perderam com o Ajax e com o Dortmund, já ganharam uma Supertaça, primeiro em igualdade com o FC Porto e, quando se joga contra este tipo de equipas, há dois caminhos. Um, amedrontarem-se, abdicar do que acreditam e ver no que dá. Ou acreditar no que fazemos diariamente, sermos humildes e reconhecer o adversário, respeitá-lo, mas respeitarmo-nos e discutir o jogo. Essa personalidade acho que ficou bem vincada na minha equipa neste jogo. Perdemos o jogo, mas com exceção do resultado ganhámos tudo o resto.»

«Mostraram a qualidade individual que existe no Penafiel, a qualidade dentro de campo, com um adversário de nível de Champions. Não vamos pôr-nos em bicos de pés, não é este o objetivo. O objetivo central é o campeonato e vamos focar-nos, como estávamos focados. Orgulhoso dos meus jogadores, prémio bonito jogar estes jogos, prémio também para os adeptos assistir a este jogo, mas agora é focar no objetivo central da época.»

«Perdemos o jogo, não nos apuramos para uma ‘final four’ que seria surpreendente, mas ganhámos tudo o resto, porque não abdicámos das ideias. Defendemos mais? Verdade, mas estávamos a jogar com o campeão nacional. Também tivemos bola, oportunidades, foi pena não finalizar. Temos de transformar isto em mais uma alavanca para acreditar no que estamos a fazer.»