Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Municipal 25 de Abril, após a vitória por 1-0 ante o Penafiel, em jogo da Taça da Liga:

«Penso que a seguir ao golo ficaram um bocadinho confortáveis. Até lá não deixámos o Penafiel sair, mesmo na primeira parte fomos muito rápidos a recuperar a bola. Na segunda parte, deixámos chegar aos corredores, alguns cruzamentos, mesmo com 11 jogadores. Na segunda parte deixámos o jogo correr, na primeira não. Acho que eles desligaram o chip demasiado cedo e na segunda parte deixámos correr o jogo e não somos equipa para deixar de ter a intensidade que temos e notou-se.»

«O próximo [jogo] é sempre o mais perigoso, o Gil Vicente vem de um momento bom, nada tem a perder, é um treinador bom a trabalhar as equipas defensivamente, uma equipa muito motivada, se não ganhar ao Sporting não há problema e nós temos essa responsabilidade. Jogo perigoso e com dificuldade extra.»

«O Sporting tem o que deve ter: intensidade, humildade e é isso que tem. Quando deixa de ter, temos problemas com equipas de segunda divisão, se for preciso com equipas da Liga 3. Vivemos muito do foco e da intensidade e os jogadores têm de saber disso. Sabem, porque eu ouvi no balneário e tenho ali jogadores que fazem ver todos os dias aos colegas. Eu entendo a vida do jogador, são muitos jogos, mas só jogamos uma parte hoje e temos de jogar duas partes sempre.»

[Ausências para Barcelos:] «Não vejo nenhuma recuperação. Temos de ver do Paulinho, se é a mesma situação do Coates ou não, se liberta naquele dia. Temos a sorte de não estarem a ter sintomas e trabalhando em casa, metemos tudo ao dispor deles. Vai-se notar um pouco, mas não vão perder a forma. Não vejo mais nenhuma recuperação para Barcelos, mas temos um plantel coeso e os miúdos precisam destas oportunidades e por isso é que o Esteves tem estes rendimentos, como teve hoje.»