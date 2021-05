No final da vitória sobre o Boavista, e logo que a festa invadiu Alvalade, as esposas e namoradas dos jogadores desceram dos camarotes para o relvado, enchendo o campo de beleza, encanto e charme. Nessa altura, celebraram a conquista do título com as suas caras metades, em abraços e beijos que diziam tudo.

Afinal de contas também elas sofreram para conquistar este título de campeão: também para elas foi uma época longa, com momentos complicados, e também elas são campeãs. No final do jogo, todas fizeram questão de tirar uma fotografia com o troféu e partilhá-los nas redes sociais. Para todo o mundo ver.