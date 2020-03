O avançado do Tondela, Tomislav Strkalj, sofreu uma luxação no ombro esquerdo e foi operado esta sexta-feira. Pela frente tem uma paragem mínima de três meses, que o afasta do resto desta época.

O jogador de 23 anos foi submetido à intervenção cirúrgica no Hospital CUF Viseu, após ter contraído a lesão numa disputa de bola, num treino da equipa, esta semana.

Ainda que estejam em suspenso as competições profissionais em Portugal, um regresso à competição para Strkalj na época 2019/2020 está praticamente fora de hipótese.

Ao serviço da equipa orientada por Natxo González, Strkalj participou em 15 jogos, num total de 840 minutos, não tendo marcado qualquer golo.