Nuno Campos, em declarações na conferência de imprensa, após o apuramento histórico do Tondela para a final da Taça de Portugal. Os beirões empataram com o Mafra na segunda mão da meia-final, depois de terem vencido por 3-0 em casa.

«Antes de tudo, quero deixar uma palavra de apreço aos nossos adeptos. Esta final é para eles, para quem gosta do clube e para a região. É histórica no clube que pela primeira vez chega à final da Taça de Portugal.

E quero também deixar uma palavra ao Pako [Ayesterán] que tem o mérito porque fez grande parte do trajeto até à final.

Sabíamos que a eliminatória se jogava a duas mãos e tínhamos vantagem confortável e que o Mafra se ia expor aos nossos contra-ataques. Perdemos quatro oportunidades claras na primeira parte e isso mudava a história do jogo. O Mafra só conseguiu a oportunidade de no golo de canto, se temos marcado algum golo nessas oportunidades, a história seria diferente.»

[esperava um jogo tão difícil?]

«Sim, esperava estas dificuldades. O Mafra eliminou o Portimonense e o Moreirense, por isso sabia que nos ia criar problemas. Achávamos que se marcássemos na primeira parte, íamos matar a crença deles. Não o fizemos e eles acreditaram mais, como é natural.

[mais um objetivo alcançado com muito sofrimento]

«Neste momento não podia ser de outra forma, estava em jogo uma final. Conseguimos um objetivo histórico. Depois vamos ter tempo para pensar no campeonato. Mas é o momento para todos desfrutarem um pouco, até por de todas as dificuldades que este clube está a viver esta época e nas anteriores. Vão estar num estádio que é mítico no futebol português.

Eu já lá estive como jogador, como adjutno e agora como treinador principal, não sei se há muita gente que se possa orgulhar de um trajeto assim.

[sonha em erguer o troféu?]

«Quando chegamos a uma final, o sonho é sempre ganhar. Com maior ou menor dificuldade, vamos querer ganhar, contra um adversário que será sempre muito difícil. Mas não podemos olhar muito para a frente. Hoje, escrevemos a letras douradas o nome desta gente toda na história do Tondela.»