A FIGURA: Niasse

Foi o guarda-redes da Mauritânia quem assegurou o apuramento do Tondela para a final. Niasse defendeu o penálti que relançava o Mafra na eliminatória logo a abrir a segunda parte e ainda negou o golo a Okitokandjo com uma defesa enorme perto do final, quando o resultado ainda estava 1-0.

O MOMENTO: Niasse defende penálti e mata o sonho do Mafra, 47m

Com o Mafra a vencer por 1-0 e com o claro ascedente do jogo, foi crucial a defesa de Niasse, ao minuto 47m do penálti batido por Pedro Lucas. Sem aquela defesa, a história escrita pelo Tondela podia ter sido muito diferente.

OUTROS DESTAQUES

Rodrigo Martins

Quase todos os lances de perigo da equipa do Mafra saíram da velocidade e irreverência do camisola 7, cuja mobilidade criou muitas dificuldades à defesa do Tondela. Faltou-lhe melhor acompanhamento na frente de ataque para finalizar as jogadas que foi criando.

Mattheus Oliveira

É o médio brasileiro ex-Sporting que embala o futebol do Mafra. Juntamente com Aparício, pautam o jogo e deixaram o Tondela a correr atrás da bola durante quase toda a partida.

Pedro Pacheco

O central do Mafra marcou em cima do intervalo o golo que devolveu a esperança à equipa de Ricardo Silva, cabeceando picado para bater Niasse.

Francis Cann

Fez assistência para o golo de Pedro Pacheco num canto perfeito e esteve sempre ligado ao jogo. Na segunda parte, ficou perto de marcar duas vezes, mas foi infeliz.

Aviles

Entrou aos 75m, muito a tempo de ser o melhor do Tondela, a par de Niasse. Na primeira arrancada pela esquerda faltou-lhe definir melhor depois de ultrapassar os defesas do Mafra, mas à segunda repetiu a receita e serviu Boselli que só precisou de empurrar para o golo do empate.