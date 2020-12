João Mendes, autor do golo do Tondela no Dragão, na derrota com o FC Porto (1-2), em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portuga, em declarações à Sport TV:

[O que faltou ao Tondela para chegar ao empate?]

- Temos de dar os parabéns à equipa pela prestação. Melhor do que a semana passada seria levar daqui a vitória a passagem à próxima fase, mas não foi possível. Penso que fizemos de tudo e a segunda parte, a perder por 2-1, penso que foi toda nossa. Foi uma excelente reação da equipa, estamos contentes com isso. Não existem vitórias morais, temos de olhar para o que vem aí, para o nosso campeonato e pensar já no próximo jogo.

[O que levam desta participação na Taça?]

- Sabemos que o sorteio não foi fácil, calhou-nos o campeão nacional, mas o que levamos é a prestação que tivemos aqui hoje, conseguimos bater o pé ao campeão nacional em dois jogos seguidos em que fomos uma grande equipa. Isto vai-nos dar alento para o que vem do campeonato.

[O treinador fez sete alterações em relação ao outro jogo com o FC Porto]

- Demonstra a confiança do treinador na equipa. A equipa faz-se pelo todo e hoje demonstrámos mais uma vez que o mister pode contar com os menos utilizados.