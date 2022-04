O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Tiago Dantas com o jogo de castigo pelo gesto dirigido aos adeptos do Sporting aquando do golo do Tondela frente aos leões no passado fim de semana.

Recorde-se que o jogador cedido pelo Benfica aos beirões virou-se para o setor da bancada onde estavam as claques dos leões, realizando um gesto obsceno com as mãos nos genitais. Isso mesmo é referido no mapa de castigos do Conselho de Disciplina, que refere que depois disso houve cânticos ofensivos dirigidos pelos adeptos ao jogador.

O gesto passou inicialmente despercebido à equipa de arbitragem, mas o mapa de castigos revelou na terça-feira que o Conselho de Disciplina aguarda esclarecimentos relativamente a um caso que envolvia Tiago Dantas.

O jovem médio vai falhar assim a deslocação do Tondela a casa do Moreirense, jogo importante para as duas equipas na luta pela permanência.