O treinador do Montalegre, Tony, espera que os seus jogadores desfrutem do jogo com o FC Porto e que sintam prazer ao defrontar os azuis e brancos no Estádio do Dragão.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, o antigo jogador disse que o Montalegre vai lutar «como qualquer barrosão» e que a equipa de Vila Real vai tentar honrar o lema de «antes quebrar do que torcer».

«É muito difícil, mas vamos dar o nosso melhor. Vamos com as nossas armas, mas sabemos que não temos as armas do FC Porto. Espero que os jogadores levem todas as histórias de vida para dentro do campo».

O encontro entre o FC Porto e o Montalegre está marcado para esta sexta-feira, às 20h45.