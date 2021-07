O pai cantava Born to Run. A filha é Born to Ride. Jessica Springsteen, filha do boss Bruce, é apaixonada por cavalos desde menina e qualificou-se pela primeira vez para os Jogos Olímpicos. É uma das quatro cavaleiras dos EUA certificada para o hipismo na prova de saltos.



Jessica Rae Springsteen tem 29 anos, é 27ª no ranking mundial e competirá com o cavalo Don Juan van de Donkhoeve, um garanhão belga de 12 anos. «Sonho com isto desde sempre», escreveu a filha de um dos maiores compositores norte-americanos, Bruce Springsteen.

«A minha mãe adorava andar a cavalo e quando nos mudámos para New Jersey comecei a ter aulas», contou Jessica à revista People. A cavaleira já tentara a qualificação em 2012 e em 2016, mas ficara sempre à porta dos Jogos.