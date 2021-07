A seleção portuguesa de andebol bateu-se de forma hercúlea frente à Dinamarca, equilibrou o jogo durante cerca de 40 minutos, mas acabou por perder no quarto jogo da fase de grupos do torneio olímpico, por 34-28.

Diante da bicampeã mundial, campeã olímpica e seleção em melhor forma no torneio olímpico, Portugal chegou ao intervalo a perder por apenas um golo (20-19), mas o poderio dos nórdicos fez-se valer nos últimos 20 minutos.

Só nessa fase é que a Dinamarca conseguiu cavar uma diferença superior a quatro golos à qual os Heróis do Mar já não conseguiram reagir.

Apesar da derrota, Portugal mantém as aspirações de apuramento, bastando para isso vencer o Japão na madrugada de domingo, na última jornada da fase de grupos. Já a Dinamarca, mantém o pleno de triunfos, sendo que só o Egipto perdeu por uma diferença menos do que Portugal (cinco golos), o que mostra bem o que tem sido a caminhada do principal candidato ao título olímpico.

Mikkel Hansen, considerado um dos melhores jogadores do mundo de há uma década para cá, foi o melhor marcador da partida com nove golos, seguido de perto por Gidsel, com sete. Hansen tornou-se mesmo no melhor marcador de sempre em Jogos Olímpicos, chegando aos 133 golos que lhe permitiram ultrapassar os 127 do sul-coreano Yoon Kyung-shin.

Do lado português, Diogo Branquinho foi o mais certeiro, com quatro golos na partida.

[artigo atualizado]