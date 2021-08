Simone Biles voltou à competição na final da trave olímpica e está neste momento a defender a medalha de prata.

A ginasta norte-americana conseguiu uma pontuação de 14.000 e foi a mais aplaudida durante a execução dos exercícios, estando neste momento no segundo lugar na final.

Biles, que nos Jogos do Rio, em 2016, conquistou seis medalhas olímpicas (quatro delas de ouro), desistiu de disputar todas as disciplinas já no decorrer dos jogos de Tóquio2020, exceto a final da trave.

Essa desistência decorre de problemas emocionais, que a ginasta assumiu já no decorrer dos Jogos Olímpicos, levando a um debate global sobre saúde mental.