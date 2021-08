Não, no desporto ainda não se viu de tudo. Impossível.

Quando pensamos que nada nos pode surpreender mais, há sempre algo a matar essa ideia.

E que melhor evento para (voltar a) provar isso, do que os Jogos Olímpicos?

Ora bem, o protagonista desta história nem sequer é atleta olímpico. É treinador.

Laurent Tillie, selecionador do voleibol masculino da seleção francesa teve um momento inacreditável no jogo frente à Polónia, dos quartos de final do torneio olímpico.

Ao ver que nenhum jogador seu reagia a uma bola que ressaltara no bloco, por instinto, Tillie… atirou-se ao chão para tentar ele salvar o ponto, mesmo ficando maltratado, como assumiu no final.

«Achei que o árbitro não ia perceber a diferença, mas a bola caiu. E dei cabo do cotovelo, do ombro e das costas», revelou.

Certo é que mesmo não salvando esse ponto, Tillie levou França pela primeira vez às meias-finais dos Jogos Olímpicos, eliminando o campeão mundial em título.

Afinal valeu o esforço, não?