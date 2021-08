olímpico do triplo salto, bem como o COP e o Benfica

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta quinta-feira o atleta Pedro Pichardo pela conquista da medalha de ouro na prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, destacando ainda esta como a melhor participação portuguesa de sempre.

«Naquela que já é a melhor participação de sempre de Portugal nos Jogos da Era Moderna, Pedro Pichardo alcançou a glória do ouro olímpico, a quinta destas medalhas na história de Portugal», refere uma mensagem publicada do sítio oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu, «em nome de Portugal e dos portugueses», o desempenho do atleta do Benfica.

Pichardo, de 28 anos, conquistou a medalha de ouro com um salto de 17,98 metros, para um novo recorde nacional. Junta o seu ouro à prata de Patrícia Mamona também no triplo salto e aos bronzes de Fernando Pimenta e de Jorge Fonseca, respetivamente na canoagem e no judo, naquela que já é a edição dos Jogos em que Portugal consegue mais medalhas.

Já o primeiro-ministro, António Costa, diz que Pichardo «voou para o ouro», dando os parabéns ao atleta ao frisar que «cada centímetro é ouro, mas também muito trabalho».

«Pedro Pichardo voou para o ouro num triplo salto histórico e inesquecível que nos enche de emoção e alegria. O melhor resultado de sempre em Jogos Olímpicos e um enorme orgulho para todos nós», disse o primeiro-ministro, numa mensagem na rede social Twitter.

Já o Comité Olímpico de Portugal assinalou a conquista do ouro com uma mensagem na rede social Twitter, na qual refere que «Portugal acorda com um novo campeão olímpico».

O Benfica, clube que Pichardo representa, referiu na mesma rede social que o atleta foi «avassalador» e deixou-lhe os «parabéns».