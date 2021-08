De medalha de prata ao pescoço, Patrícia Mamona foi recebida em festa esta quarta-feira, na chegada a Portugal. A vice-campeã olímpica de triplo salto aterrou no aeroporto de Lisboa e à sua espera tinha uma multidão de apoio.

«Isto é tudo muito surreal, esta receção foi espetacular, estavam aqui as pessoas mais importantes da minha vida. A todos eles um especial obrigado, foi espetacular», começou por dizer.

«E obviamente um agradecimento muito especial a todos os portugueses. Senti a energia que eles transmitiram durante a competição. É um orgulho para mim representar esta nação», prosseguiu.

Mamona não escondeu o orgulho por ter ultrapassado a marca dos 15 metros no seu salto decisivo para a conquista da medalha de prata.

«Quem me conhece sabe que não me contento com o recorde nacional ou pessoal, há sempre oportunidades para melhorar. Sair com esta marca para mim era algo impensável, mas depois fui acreditando.»

«Estar no patamar dos 15 metros é espetacular, é como estar nas melhores de sempre no triplo salto. Agora é aproveitar esta maré e quero consolidar os 15 metros, porque sinceramente ainda não me caiu a ficha que isso aconteceu», confessou.

Aos 32 anos, a atleta do Sporting diz que está longe do fim da carreira: «De mim podem sempre pensar que vou da tudo. Até hoje muitos já não acreditavam em mim, diziam que já estou velha, mas sinceramente acho que ainda tenho muito para dar. Não tive muitas lesões ao longo da carreira, isso dá-me uma perspetiva da longevidade. Temos de desligar um pouco das idades. O meu intuito é sempre dar tudo.»

Patrícia Mamona deixou ainda uma mensagem de valorização do desporto português, lembrando que o desporto escolar é importante para o desenvolvimento da indústria.

«Não queria falar muito nas coisas negativas, mas obviamente os apoios fazem muita diferença, e se queremos ter um grande lote de atletas temos de estar ao nível dos outros. Mas este é um momento importante para dizer de onde é que eu vim: vim do desporto escolar e acho que temos de investir um bocado mais no desporto escolar, é aí que surgem os grandes talentos e depois a partir é evoluir», atirou.