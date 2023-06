Dinis Pinheiro perdeu este sábado a final do Torneio Lopes da Silva, mas tão depressa não vai esquecer-se da partida, ganha pela Associação de Futebol da Madeira, nem tão pouco do golo que marcou.

É que o jovem de 14 anos que pertence aos quadros do Vitória de Setúbal – e que por isso representa a AF Setúbal – marcou um golaço de bicicleta, no qual a bola entrou no ângulo da baliza e deixou o guarda-redes adversário sem reação.

Esse foi, aliás, um dos seis golos do jogo, que depois se decidiu nos penáltis: aí, a equipa da Madeira foi mais forte.

O golaço de Dinis Pinheiro: