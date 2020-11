Harry Kane marcou o golo decisivo na vitória do Tottenham frente ao West Brom, mas, segundo José Mourinho, contou com a ajuda indireta de um benfiquista: Carlos Vinícius.

O avançado emprestado pelas águias foi lançado por Mourinho na segunda parte e, de acordo com o técnico, abriu espaço para o avançado inglês faturar mais uma vez.

«Foi um jogo com todos os ingredientes para perder alguns pontos. Adversário difícil, quer parar-te, fechar as portas da baliza e foi o que fizeram. Tentaram tudo, lutaram muito. O bom é que tentamos sempre. Não foi um jogo com muitas oportunidades, mas fomos muito persistentes e começámos a sentir que o impossível era possível», disse Mourinho, após a partida.

«Depois chegou o momento em que senti que era hora de chamar o Vinícius para mudar um pouco, para dar-lhes um problema que até então não tinham. Com o Viníciu,s o Kane ficou mais livre e ele conseguiu esse espaço para marcar», acrescentou.