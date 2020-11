José Mourinho não se mostrou nada satisfeito com a chamada de Gareth Bale à seleção do País de Gales, para os próximos compromissos da Liga das Nações.

«Está a melhorar a cada dia que passa. Mas não é sobre poder ou não poder, é sobre saber controlar a situação e resguardá-lo ao máximo porque ele é um jogador que precisa de ser resguardado, pois já teve problemas que chegue no passado. Está a trabalhar bastante e nós também estamos a fazer o mesmo de forma muito cuidadosa com ele, até porque ninguém quer estragar o trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos meses», disse o treinador português em conferência de imprensa, citado pela Sky Sports.

Com a ausência do selecionador, Ryan Giggs, a contas com um processo de violência doméstica, o técnico do Tottenham teme que não haja uma gestão eficaz dos «períodos de recuperação» dos jogadores dos spurs e quer evitar grandes «níveis de fadiga».

«Pelo que tenho lido, o Giggs não é o responsável por estes jogos. Lamento porque nos jogos anteriores ele ligou-me, falámos sobre o Ben Davies - não Gareth porque ele não tinha sido chamado - mas falámos sobre o Ben Davies. Partilhámos opiniões sobre a situação, o que provavelmente não vai acontecer desta vez», lamentou.

O adjunto de Ryan Giggs, Robert Page, vai orientar a formação galesa com a ajuda de Albert Stuivenberg, que pertence à equipa técnica do Arsenal, e Mourinho mostrou desagrado com a situação.

«O facto de um dos treinadores pertencer à equipa do Arsenal, honestamente, não me deixa muito confortável. Acho que as seleções devem ter treinadores que trabalhem exclusivamente para elas e não treinadores que trabalhem para outros clubes», explicou.