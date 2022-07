O neerlandês Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) conquistou este domingo a terceira etapa do Tour num dia em que o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), segundo pelo terceiro dia consecutivo, ganhou vantagem na liderança da geral.



Groenewegen venceu a quinta etapa da carreira no Tour, superando a concorrência dos compatriotas Van Aert, segundo colocado, e de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), terceiro classificado, no final dos 182 quilómetros entre as cidades dinamarquesas de Vejle e Sonderborg, cumpridos em 04:11.33 horas.

O ciclista da Jumbo-Visma reforçou a liderança na geral, ao bonificar, e vai cumprir o primeiro dia de descanso da 109.ª edição de amarelo, com sete segundos de vantagem sobre o compatriota Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) e 14 sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), com o pelotão a regressar à estrada na terça-feira, já em França, para a quarta etapa, uma ligação de 171,1 quilómetros entre Dunquerque e Calais.