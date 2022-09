O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta sexta-feira que sinalizou como vítimas de tráfico de seres humanos seis cidadãos recrutados no continente sul-americano para jogarem num clube de futebol de Serpa, no distrito de Beja.

O SEF relata em comunicado que recebeu denúncias e procedeu, na quarta-feira, a um inquérito aos cidadãos, a quem havia sido «garantida a inscrição» para competirem no campeonato da 1.ª divisão distrital, algo que «não chegou a concretizar-se».

«Foram-lhes, ainda, prometidas condições remuneratórias que não foram cumpridas e exigido o adiantamento de avultadas quantias, alegadamente para o pagamento de taxas administrativas, que nunca chegaram a ser devolvidas», referiu o organismo.

Os jogadores sinalizados eram atletas do União Serpense, adiantou à agência Lusa fonte ligada ao processo.

De resto, o clube desistiu de participar no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão na atual temporada, segundo a Associação de Futebol de Beja (AFB).

O presidente do União Serpense, Alfredo Mestre, explicou à Lusa que a pessoa que «era para ser diretor desportivo» da equipa «foi-se embora com o dinheiro» adiantado pelos jogadores para as inscrições.

«Ficou com o dinheiro dos jogadores e o investidor que tinha prometido não apareceu», impossibilitando o clube de inscrever os jogadores e, consequentemente, participar no campeonato.

O dirigente adiantou ainda que dois jogadores que ficaram sem o dinheiro já regressaram ao país de origem e os que ficaram «estão a ser bem tratados» pelo clube e não lhes «falta nada», no que toca a alimentação e alojamento.

Já o presidente da Câmara de Serpa, João Efigénio Palma, disse não ter conhecimento desta ação do SEF, notando que o clube «tinha jovens predominantemente estrangeiros».

«O clube de sempre da terra é o Futebol Clube de Serpa, mas, há alguns anos, foi formada uma nova associação, que é o União Serpense, com a intenção de valorizar jogadores oriundos do mercado sul-americano e de outros para os colocar noutras equipas», vincou.