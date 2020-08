Aos 24 anos, o avançado Luca Waldschmidt vai ter, no Benfica, a primeira aventura fora da Alemanha. Em declarações à margem da apresentação como reforço do clube da Luz, com contrato até 2025, o ex-jogador do Friburgo mostrou-se feliz pelo rumo dado na carreira.

«É a primeira vez fora da Alemanha, mas estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. (...) É um passo muito bom, para um grande clube. Espero tornar-me num jogador melhor, marcar golos, fazer assistências e ajudar os meus colegas para sermos bem sucedidos. Penso que [o futebol do Benfica] encaixa muito bem nas minhas características», começou por dizer.

Waldschmidt foi questionado ainda sobre a primeira memória que lhe vem à cabeça quando pensa no clube da Luz. «Tenho de pensar no Rui Costa», respondeu prontamente, arrancando um sorriso do ex-jogador do Benfica e agora administrador da SAD encarnada, que se deslocou nos últimos dias à Alemanha para fechar o negócio. «É um grande clube, que toda a gente conhece. Tem uma tradição muito grande.»

O avançado alemão confessou ter falado com o compatriota Julian Weigl, que se transferiu em janeiro passado do Borussia Dortmund para o Benfica. «Falou-me muito bem do clube de toda a envolvência», apontou, garantindo que vai esforçar-se para aprender a falar português o mais rapidamente possível.

Waldschmidt, que custou 15 milhões de euros aos cofres do Benfica, vai envergar a camisola número 10, que não tinha dono desde a retirada de Jonas, no final da época 2018/19.