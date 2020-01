(artigo em atualização)

Bruno Fernandes deixou através das redes sociais do Sporting uma mensagem para o clube e para os adeptos.

«Queria deixar uma mensagem de até já, porque nunca deixarei de vos acompanhar e seguir. Foi um prazer representar as cores do Sporting e vestir de leão ao peito», disse o jogador que já rumou a Inglaterra, onde vai rubricar contrato com o Manchester United.

O médio internacional português também já se despediu presencialmente dos agora ex-companheiros, como é possível ver através de uma fotografia partilhada por Wendel nas redes sociais: «Estamos na torcida, capitão», escreveu o jogador brasileiro.