Contratado pelo Sporting na janela de transferência do mercado de inverno, Andraz Sporar assumiu que apesar de a atual temporada estar perdida no que à luta pelo título diz respeito, os leões têm a obrigação de no futuro lutarem taco a taco com FC Porto e Benfica.

«É certo que não está a ser uma boa época para o Sporting, mas agora temos um novo treinador e muita qualidade. Estou convencido de que podemos alcançar coisas positivas com esta equipa e com este treinador. Está nas nossas mãos começarmos a trabalhar duro já na pré-época para depois, durante a temporada, oferecermos aos adeptos o que eles merecem. Vamos querer ganhar todos os jogos, temos de estar na luta com FC Porto e Benfica», disse o avançado esloveno em entrevista ao jornal Record.

Sporar abordou ainda a mudança de treinador nos leões e deixou elogios a Rúben Amorim, apesar do pouco tempo de trabalho com o novo técnico. «É um treinador muito positivo e exige muito de nós, pois representamos o Sporting. Acredito nele e acho que juntos vamos alcançar muitas coisas boas», apontou.

O jogador de 26 anos foi confrontado com os números de Bas Dost no Sporting (média de 30 golos por época) - «merecem o meu respeito» - e abordou a situação atual que o Mundo atravessa e a paragem das competições devido ao novo coronavírus. «Para mim não faz sentido nenhum jogar futebol em estádios vazios. Aliás, os estádios nunca estão vazios pois só no relvado estão mais de 30 pessoas, e ainda há os seguranças. É muita gente e este vírus espalha-se muito depressa. A situação atual é mais importante do que todos os desportos do Mundo, o mais importante agora é parar a contaminação pelo vírus. É por isso que as pessoas devem ficar em casa», rematou na entrevista ao Record.