O nome de Rúben Semedo já consta do plantel do FC Porto no site da Liga e na atualização de jogadores inscritos feita pela Liga às 22h00.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o jogador de 27 anos chega aos azuis e brancos por empréstimo do Olympiakos válido até ao final da presente época, ficando o FC Porto com opção de compra no final do período de cedência.

(atualizado)