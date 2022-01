Com Raul Silva de saída para o Estoril, o Sp. Braga decidiu inscrever Bruno Viana na Liga.

O nome do defesa-central brasileiro, que no ano passado esteve emprestado ao Flamengo, está na segunda atualização de inscrições do dia.

Bruno Viana está contratualmente ligado ao Sp. Braga desde 2018/19. Na época anterior alinhou também nos arsenalistas, mas por empréstimo do Olympiakos.