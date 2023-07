Javi Galán, defesa esquerdo de 28 anos ex-Celta, foi apresentado como novo jogador do At. Madrid, naquela que é a primeira contratação dos colchoneros para a nova temporada.

Depois de uma breve introdução por parte Enrique Cerezo, presidente do clube, Galán proferiu algumas palavras, mostrando-se muito contente pela oportunidade.

«Para mim, estar aqui com a minha família é um sonho realizado. Mal posso esperar para estar com os meus companheiros. Estou preparado para isso, lutei muito para estar aqui. Ansioso por cumprir os objetivos. Venho trazer energia, compromisso, muita humildade. A competição vai ajudar-nos a alcançar os objetivos», afirmou o espanhol.

Já sobre o treinador, o jogador revelou entusiasmo por trabalhar com Simeone: «Estou ansioso por conhecê-lo a ele e aos meus companheiros. Um clube tão grande com um dos melhores treinadores», defende.

Galán explicou também que não terá qualquer problema em adaptar-se ao sistema de El Cholo.

«Joguei quase mais vezes com cinco do que com quatro, sinto-me totalmente adaptado a ambas. Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, não hesitei. Sofri tanto como visitante que agora quero desfrutar como local. Estar aqui é um sonho», admite.