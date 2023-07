O Barcelona anunciou nesta quarta-feira a contratação de Iñigo Martínez, defesa central que chega do Ath. Bilbao.

O internacional espanhol de 32 anos é um dos primeiros reforços anunciados para o campeão espanhol, treinado por Xavi, que também já recebeu Gundogan do Manchester City.

Formado na Real Sociedad, Iñigo Martínez representava o Ath. Bilbao desde 2018, tendo-se tornado num dos líderes do clube basco, com quem terminou contrato.

Chega agora ao Barcelona a custo zero, assina até 2025 e fica com uma cláusula de rescisão no valor de 400 milhões de euros.

[artigo atualizado]