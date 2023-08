Bernardo Silva voltou a reassumir a vontade de regressar um dia ao Benfica como jogador.

O médio internacional português renovou há poucos dias pelo Manchester City até 2026, mas voltou a dizer que o seu sonho passa por voltar ao clube no qual se formou e do qual é adepto assumido.

Em entrevista à Eleven na Dazn, quando questionado se a altura ideal para regressar é aos 32 anos, no final do vínculo com o campeão inglês, Bernardo evitou comprometer-se.

«Vamos ver o que acontece. Não vou fazer promessas e dizer quando vou ou não voltar porque depois as pessoas gostam de falar sobre isso. Já disse que tenho a ideia de voltar um dia. Se nesse momento o clube me quiser… mas não sei quando. Mas, sem dúvida que tenho a ideia de voltar», assume.