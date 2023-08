Nem Barcelona, nem Paris e nem Arábia Saudita: Bernardo Silva renovou contrato até 2026 e vai continuar no Manchester City, informou o clube inglês.

Tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, além de acrescentar mais um ano ao anterior vínculo com os citizens, o internacional português também teve direito a um aumento salarial.

«Tive seis anos incríveis no Manchester City e estou muito satisfeito por prolongar o meu tempo aqui. Ganhar o triplete na temporada passada foi especial e é emocionante fazer parte de uma equipa onde existe tanta fome e paixão», disse o médio de 29 anos aos meios de comunicação do Man. City.

«O sucesso faz querer ainda mais e este clube dá-me essa oportunidade de continuar a vencer. Adoro o treinador, os meus companheiros de equipa e os adeptos e espero que possamos partilhar ainda mais boas recordações nos próximos anos», completou.

.@BernardoCSilva has extended his contract at City until 2026! ✍️ pic.twitter.com/lGyZ4I3lI0