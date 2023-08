Bernardo Silva vai renovar contrato com o Manchester City, acrescentando um ano ao vínculo que tem atualmente: o internacional português ficará assim ligado ao gigante inglês até 30 de junho de 2026, naturalmente com melhores condições do que tinha anteriormente.

Como o Maisfutebol já tinha adiantado há duas semanas, Bernardo Silva decidiu ficar no Manchester City, apesar da cobiça do Barcelona, por um lado porque Guardiola lhe dá muita importância e por outro porque o Barça nesta altura atravessa limitações financeiras.

A partir daí, as partes estiveram em contacto, tentando chegar a um acordo para a renovação, o que acabou por acontecer. Esta terça-feira, Bernardo Silva vai colocar a assinatura no novo contrato por mais um ano, até 2026, podendo até ser já oficializado.