Francisco Ferreira, mais conhecido por Ferro no mundo do futebol, foi oficializado esta sexta-feira como o novo jogador do Vitesse, dos Países Baixos.

Como o Maisfutebol já tinha avançado, o defesa de 25 anos chega ao clube neerlandês por empréstimo do Benfica, com opção de compra de seis milhões de euros.

Ferro prepara-se assim para ter a sua terceira experiência fora de Portugal. Na última época esteve emprestado aos croatas do Hajduk Split e na segunda metade de 2020/21 jogou nos espanhóis do Valência também por empréstimo dos encarnados.