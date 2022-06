Os mexicanos do Club León, treinados por Renato Paiva, anunciaram nesta sexta-feira a contratação do avançado Byron Castillo, dos equatorianos do Barcelona SC.

O defesa de 23 anos, que o treinador português conhece bem por ter trabalhado dois anos no Independiente del Valle é jogador que está envolvido na polémica que quase deixou o Equador fora do Mundial, após uma queixa do Chile que reclamava que o internacional equatoriano tinha nascido na Colômbia.