O Vizela renovou contrato com o futebolista brasileiro Cassiano, que fica ligado ao clube recém-promovido à I Liga até 2023. A confirmação foi feita esta quinta-feira, pelos vizelenses.

Cassiano, de 32 anos, foi uma das principais figuras do Vizela em 2020/2021, na época de subida ao principal escalão, tendo sido o melhor marcador do campeonato, com 16 golos, nos 36 jogos que disputou.

Volta assim ao patamar mais alto do futebol luso, no qual já tinha estado pelo Boavista, em 2019/2020 (28 jogos, dois golos).