O futebolista brasileiro Nathan assinou contrato com o Boavista até junho de 2025, após uma época de empréstimo por parte do Vasco da Gama. Já o nigeriano Kuku Fidelis terminou a ligação de empréstimo aos axadrezados e voltou ao Vizela.

Fonte do clube confirmou, à agência Lusa, estas duas movimentações no plantel do Boavista para 2021/2022, sendo que Nathan é opção assegurada no plantel treinado por João Pedro Sousa, depois de 15 jogos pela equipa principal em 2020/2021. Jogou ainda nove vezes pela equipa sub-23, pela qual marcou um golo.

Já Fidelis, extremo de 22 anos que fez seis jogos pela equipa principal, além de seis golos em 18 jogos pelos sub-23 na época passada, terminou a cedência ao Boavista e voltou ao clube de origem, o Vizela, recém-promovido à I Liga.