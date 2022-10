O PAE Chania, do Chipre, anunciou a contratação dos portugueses Luís Rocha e Carlinhos.

Luís Rocha, lateral esquerdo de 21 anos, passou as últimas quatro épocas na Polónia, ao serviço do Legia Varsóvia, primeiro, e do Cracóvia, nos dois últimos anos. O jogador foi formado no Famalicão e V. Guimarães, tendo assinado por um ano com o clube cipriota.

Já Carlitos, médio também de 29 anos, é irmão de Chiquinho, avançado do Wolverhampton. Formado no Benfica e no Estoril, o jogador representou o Pyunik, da Arménia, na última época e tem uma longa experiência do futebol cipriota, tendo já jogado no Doxa, AEL Limassol e Anorthosis Famagusta.