O futebolista brasileiro Filipe Augusto foi oficializado, na noite desta terça-feira, como reforço do Damac, da primeira liga da Arábia Saudita.

O jogador de 28 anos findou a sua segunda passagem pelo Rio Ave, onde estava desde 2018 e onde já tinha estado entre 2012 e 2014.

Esta é uma nova aventura para o jogador que também já passou pelo Benfica e pelo Sporting de Braga, além dos turcos do Alanyaspor, dos espanhóis do Valência e dos brasileiros do Bahia.