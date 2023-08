O Torreense anunciou nesta quinta-feira a contratação de David Tavares, médio formado no Benfica que vai jogar no clube da II Liga por empréstimo do Famalicão.

O jogador de 24 anos que foi lançado na equipa principal do Benfica por Bruno Lage em 2019 num jogo da Liga dos Campeões frente ao Leipzig, fez apenas seis jogos pelo Famalicão na época passada, e desce agora mais um degrau na hierarquia do futebol português, para jogar na II Liga.