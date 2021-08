O Sp. Braga oficializou a contratação de Chiquinho, médio que chega à Pedreira por empréstimo do Benfica, conforme o Maisfutebol noticiou.

Carlos Carvalhal consegue assim um jogador que desejava muito e cujo nome tinha sido discutido no Minho ainda no arranque do mercado de transferências. Nas últimas semanas, o camisola 19 dos encarnados, que está fora dos planos de Jorge Jesus para 2021/22, foi alvo de sondagens do Torino, mas o negócio não avançou.

Chiquinho nunca escondeu internamente a preferência por prosseguir a carreira no estrangeiro, mas não chegaram ofertas à Luz, surgindo no último dia uma nova possibilidade de rumar ao Sp. Braga, onde pode somar mais minutos.

Na última época, o jogador participou em 27 partidas, quase sempre como suplente utilizado, tendo apontado quatro golos.

