Chiquinho está a caminho do Sp. Braga.

O Maisfutebol apurou que os minhotos voltaram a demonstrar interesse na contratação por empréstimo de uma época do médio do Benfica e o acordo está fechado.



Não é de hoje que o emblema bracarense tenta um acordo pelo jogador, que é muito apreciado por Carlos Carvalhal. Foi um nome discutido no Minho ainda no arranque do mercado de transferências na Europa.



Nas últimas semanas, o camisola 19 dos encarnados, que está fora dos planos de Jorge Jesus para 2021/22, foi alvo de sondagens do futebol italiano, com o Torino na corrida.



Aos 26 anos, Chiquinho nunca escondeu internamente a preferência pelo estrangeiro, mas ofertas concretas não chegaram à Luz. Tem contrato com o Benfica até junho de 2024.

Artigo atualizado; hora original 15h31