O Sporting chegou a acordo com os belgas do Zulte Waregem para o empréstimo do médio Idrissa Doumbia por uma época.

Segundo apurou o Maisfutebol, o clube belga fica com uma opção de compra pelo jogador costa-marfinense, no valor de 3,5 milhões de euros.

Trata-se de um regresso de Doumbia a um clube que representou na época 2017-2018, por empréstimo do Anderlecht, um ano antes de ser contratado pelo Sporting.

Nos leões, Doumbia fez uma época e meia, tendo sido emprestado na temporada passada aos espanhóis do Huesca.