O avançado de 25 anos, Famu Tamuzo, internacional jovem francês, vai ser reforço do Marítimo na próxima época.

Formado no Auxerre, o jogador franco-congolês chega aos insulares proveniente do Avenir Béziers, equipa do terceiro escalão gaulês.

Famu Tamuzo vai assinar contrato por três épocas.