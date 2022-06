O FC Porto não acionou a cláusula de opção de compra por Rúben Semedo, cujo prazo terminou no úlitmo dia de maio e o jogador vai procurar novo clube.

Apesar de ter mais um ano de contrato com os gregos do Olympiakos, a continuidade no campeão helénico está praticamente afastada também, pelo que o futuro do interncional português deve passar por outro campeonato europeu, segundo apurou o Maisfutebol.

Uma das opções a ter em conta pode passar pelo campeonato turco, onde chegou agora um conhecido admirador das qualidades de Rúben Semedo: Jorge Jesus.

A possibilidade de Semedo ser oferecido ao Fenerbahçe é real, apesar de haver interessados também no campeonato francês, por exemplo.

Recorde-se que o jogador de 28 anos jogou apenas cinco minutos com a camisola principal do FC Porto, o suficiente para se sagrar campeao nacional.