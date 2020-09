O FC Porto garantiu a contratação de Evanilson, avançado brasileiro de 20 anos que representava o Fluminense. O acordo está fechado entre as três partes e o jovem jogador chega esta terça-feira a Portugal para assinar contrato.

A transferência far-se-á por valores a rondar os 9 milhões de euros. O negócio foi intermediado pela Gestifute, de Jorge Mendes, devendo Evanilson assinar um contrato e juntar-se em breve ao plantel de Sérgio Conceição, que assim ganhar mais uma opção para o ataque.

O ponta de lança, natural de Fortaleza, fez toda a formação no Fluminense e já teve uma breve experiência na Europa quando em 2018 jogou por empréstimo no STK Samorin, da segunda divisão da Eslováquia.

Apesar de ser jogador do Fluminense, os direitos económicos do jovem avançado pertenciam aos Trombense, que o tinha emprestado então ao Fluminense. Foi com o Trombense, precisamente, que o FC Porto negociou.

A transferência para Portugal, sem revelar o nome do clube, já foi confirmada, de resto, por um comunicado oficial do Fluminense. «Conforme informado pelo clube detentor dos direitos federativos do atleta, o atacante Evanilson acertou a sua transferência para uma equipa de Portugal. O Fluminense tinha 10 por cento de direitos económicos do atleta e 20 por cento da taxa de vitrine, razão pela qual ficará com 30 por cento do resultado financeiro obtido pela Tombense (MG) na venda para o clube português», pode ler-se.

«O Tricolor permanecerá com 6 por cento de direitos económicos sobre o percentual da Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. O Fluminense informa ainda que tentou a permanência do atleta até o final do Campeonato Brasileiro, mas o clube português não flexibilizou e exigiu a ida do atleta de forma imediata.»

Evanilson estava a ser cobiçado por vários clubes, sobretudo de Inglaterra, mas o FC Porto fez um raide de última hora e garantiu o jogador. Depois de na época passada ter feito 28 golos em 38 jogos pela equipa sub-20 do Fluminense, o brasileiro era este ano de 2020 o segundo melhor marcador da equipa, com oito golos em 22 jogos.