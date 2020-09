Rápida e cirúrgica. Assim foi a forma de atuação do FC Porto para assegurar a contratação de Evanilson, jovem avançado do Fluminense, que já está a viajar para Portugal para assinar com os dragões.

Isso mesmo confirmou Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, que explicou que caso o jogador se transferisse para o Crystal Palace, clube inglês que tinha negociações adiantadas pelo jogador.

«O jogador foi procurado por alguns clubes. A principal proposta veio do Crystal Palace. A principio, ia ser isso. Eu pedi que ele ficasse até o final do Brasileirão e se a venda tivesse sido feita para eles, ele ficaria», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Mas surgiu uma proposta do FC Porto, que chegou com valores maiores, e, obviamente, não tínhamos controlo sobre isso. Eu tentei que o jogador ficasse até o fim do campeonato, mas o clube e o empresário quiseram que o atleta fosse agora», continuou.

Nesse sentido, Bittencourt lamenta a perda do jogador.

«Vamos sentir muita falta dele, claro. Mas desejamos-lhe muita sorte e que ele possa ser muito feliz. Vai deixar saudades no grupo», assegura.