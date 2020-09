Evanilson vai jogar no FC Porto e, enquanto o brasileiro não veste a camisola azul e branca, já há quem lhe dê as boas-vindas. Os vídeos com jogadas de reforços são, também eles, um clássico de pré-época, como este que segue.

Imagens de como joga o futuro avançado portista, nesta compilação feita por um autor intitulado Thiago e que demonstram as características de Evanilson.