Jean-Clair Todibo está de saída do Benfica e será reforço do Nice por empréstimo do Barcelona.

Já há acordo fechado e para que a saída seja consumada falta apenas que o defesa-central francês conclua os testes médicos para rumar ao seu país.

De referir que Todibo reforçou o Benfica no último defeso, mas não se impôs como aposta de Jorge Jesus, tendo feito apenas dois jogos pelos encarnados.

Depois de Ferro, que será cedido ao Valência, este é o segundo central que está na porta de saída do clube encarnado. Em sentido contrário, está Lucas Veríssimo, contratado pelos encarnados ao Santos.