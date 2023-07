O futebolista espanhol Juan Mata não vai continuar no Galatasaray. O clube turco anunciou, este sábado, a saída do médio ofensivo de 35 anos.

«Obrigado, Mata, pelo seu esforço e contributo com a camisola do Galatasaray. Desejamos sucesso na sua carreira futura, professor!», pode ler-se, numa mensagem do campeão turco.

Mata fez 18 jogos e três golos no clube, mas só em cinco ocasiões foi titular.

O internacional espanhol chegou ao emblema de Istambul para a época 2022/23, com um contrato de duas épocas, mas acaba por sair ao fim da primeira.