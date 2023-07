Jorge Jesus está de regresso ao comando técnico dos sauditas do Al Hilal.

«O tempo passa e a vida renova-se. A história está escrita. Memórias e um futuro ainda por contar. A história tem capítulos intermináveis. Jorge Jesus regressa ao Al Hilal», afirmou o treinador de 68 anos no vídeo de apresentação publicado nas redes sociais do clube que orientou entre julho de 2018 e janeiro de 2019.

Na primeira passagem pelo Al Hilal, Jesus conquistou a Supertaça da Arábia Saudita, tendo depois rumado ao Flamengo, onde viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira e que antecedeu o regresso ao Benfica.

No clube saudita, terceiro classificado na última temporada, o técnico vai trabalhar com o compatriota Rúben Neves, que é reforço para a próxima época, assim como o internacional senegalês Kalidou Koulibaly, ex-Chelsea. O técnico luso vai ainda reencontrar André Carrillo, com quem coincidiu no Sporting, bem como Michael, ex-Flamengo, além de Luciano Vietto e Moussa Marega, outros dois nomes que passaram pelo futebol português.

Jesus vai ser o quarto treinador português no campeonato saudita, isto porque Nuno Espírito Santo treina o campeão Al Ittihad, Luís Castro vai assumir o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Pedro Emanuel comanda o Al Khaleej.

Tal como o Maisfutebol escreveu, ainda antes de deixar o Fenerbahçe, Jesus tinha iniciado conversas para assumir a seleção da Arábia Saudita e confessou mesmo o desejo de comandar uma seleção num Mundial.