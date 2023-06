Jorge Jesus chegou, esta terça-feira, a Portugal depois de ter deixado o Fenerbahçe. Na chegada a Lisboa, o técnico revelou o desejo de treinar uma seleção nacional.



«Regressar a Portugal está de fora de questão. O sonho é estar uma competição onde nunca estive: um Mundial. Felizmente já estive em todas as outras competições, mas nunca num Campeonato do Mundo», começou por dizer aos jornalistas, no aeroporto Humberto Delgado.



«Foi uma época muito longa. Faz em julho 12 meses desde que começou, fizemos três pré-épocas, passámos por uma tragédia muito grande que fez com que equipas ganhassem jogos sem jogar. Mas foi uma experiência muito boa. Istambul é uma cidade linda de se ver e a Turquia é um país fantástico. Deixo um clube que me amou e me acarinhou. Até fim deste mês vamos ver o que vai acontecer», acrescentou.



O treinador, de 68 anos, reiterou que voltar a trabalhar em Portugal «está fora de hipótese» e sublinhou que nunca foi contactado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para suceder a Tite.



«Quando disse que tinha um sonho referia-me a estar num Mundial de seleções. Essa é a minha ideia. A minha saída do Fenerbahçe não foi fácil para os adeptos. Quis dizer-lhes que não estava a trocar o Fenerbahçe por qualquer coisa, mas sim por uma competição diferenciada como um Mundial. Os adeptos e mesmo o presidente foram muito carinhosos comigo. Fizeram-me um jantar de homenagem, jamais esquecerei aquele clube. O presidente disse que eu iria voltar, mas não sei. Em três semanas a minha vida tem de ficar decidida», atirou.



«Nunca ninguém da seleção do Brasil falou comigo. Não vamos especular. Recebi várias propostas, estou a estudar. Mas nunca ninguém da seleção brasileira falou comigo», reforçou, recusando responder a questões relacionadas com a atualidade do Benfica.



Lembre-se que Jorge Jesus levou o Fenerbahçe à conquista da Taça da Turquia e ao segundo lugar do campeonato. Tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, o técnico luso tem em mãos uma proposta da seleção da Arábia Saudita.