Rúben Neves confirmou nesta sexta-feira, através das redes sociais, a mudança para o Al Hilal, clube da Arábia Saudita pelo quais assinou em Paris um contrato válido até ao final da época 2025/26.

O Wolverhampton já oficializou o negócio, mencionando uma «transferência por um valor recorde no clube», sem revelar a quantia.

Como o Maisfutebol escreveu, o Al Hilal paga cerca de 55 milhões de euros ao clube inglês pelo passe de Rúben Neves, para além de um salário milionário ao jogador.

A transferência foi oficializada antes do dia 30 de junho, data limite para o Wolverhampton equilibrar as contas e não entrar em incumprimento no que diz respeito ao fair-play financeiro.

O internacional português de 26 anos estava no clube britânico desde 2017.